Москва, , 23:49 — REGNUM Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» 20 октября поднимет цены на часть позиций меню. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Новый ресторан «Вкусно — и точка!» (сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

По данным источника, подорожание связано с повышением себестоимости продуктов. В первую очередь, изменения отразятся на цене бургеров в заведениях. Так, «Биг спешл» будет стоить порядка 290 рублей, а не 269, «Гранд» — 175 рублей вместо 164, а классический гамбургер, стоивший 55 рублей, подорожает до 59 рублей. Ценовой рост также отразится и на комбо.

Напомним, «Вкусно — и точка» является российской сетью ресторанов быстрого питания, открывшейся в помещениях сети McDonald’s после её закрытия в России. Первые заведения сети открылись 12 июня 2022 года.