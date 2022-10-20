Тбилиси, , 13:50 — REGNUM Силовые структуры Южной Осетии задержали гражданина Грузии, сообщает 19 октября грузинская Служба государственной безопасности

На границе Грузии и Южной Осетии Ssg.gov.ge

55-летний Тамаз Глурджидзе был задержан в селе Бершуети. В данный момент он предположительно находится в здании МВД Южной Осетии в Цхинвале.

Служба государственной безопасности в связи с этим выступила с официальным заявлением.

«В октябре текущего года представители оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии на оккупированной территории, прилегающей к селу Бершуети Горийского муниципалитета. О факте незаконного задержания была немедленно проинформирована Миссия наблюдателей ЕС в Грузии. Сопредседатели международных Женевских дискуссий и наши международные партнёры были проинформированы об этом инциденте. Все доступные механизмы были задействованы, и совместно с международными партнёрами ведётся работа по освобождению незаконно задержанных. Незаконные задержания, проводимые оккупационными силами, наносят ущерб обстановке в плане безопасности на местах и чрезвычайно осложняют повседневную жизнь местного населения. Оккупационные силы несут полную ответственность за это», — говорится в заявлении СГБ.

Напомним, что грузинские власти неоднократно обвиняют юго-осеинские и российские силовые структуры в «похищении» граждан Грузии.