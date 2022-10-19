Брюссель, 19 октября 2022, 23:20 — REGNUM Сербия — важный политический и экономический партнер ЕС, и поэтому Брюссель рассчитывает на то, что Белград вместе с другими странами сообщества будет защищать европейские ценности. Об этом заявил в Европейском парламенте комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Варгейи 19 октября.

Оливер Варгейи
Оливер Варгейи
European Parliament

По его мнению, «Сербия должна проложить больше усилий для того, чтобы привести свою внешнюю политику в соответствие с политикой ЕС, включая санкции против России».

«С начала конфликта (на территории б. УССР — ИА REGNUM) это согласование внешней политики стало более важным, чем когда-либо раньше», — процитировало агентство «Танюг» слова Варгейи.

Европейский комиссар отметил, что Брюссель желает помочь Сербии ответить на вызовы в разных областях, включая сферу энергетики. По его словам, ЕС планирует уменьшить собственную зависимость и зависимость стран Западных Балкан от российского газа.

«Мы должны еще больше уменьшить зависимость Балкан от российского газа — это срочная задача. Поэтому работаем над схемой, которая спасет весь регион Западных Балкан», — отметил Варгейи.

Напомним, что после вступления в силу восьмого пакета антироссийский санкций ЕС Сербия не сможет получать российскую нефть.