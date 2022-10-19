Вашингтон, 19 октября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артёма Усса. Об этом сообщает 19 октября пресс-служба министерства юстиции Соединённых Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По утверждению ведомства, Усс был арестован на территории Италии и в настоящее время ожидает экстрадиции в США. Отмечается, что ещё один из обвиняемых был взят под стражу в Германии, ему также предстоит процедура экстрадиции.

Вместе с российскими гражданами по делу проходят также двое граждан Венесуэлы, которые, по утверждению американских властей, выступали посредниками в нелегальных сделках с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA.

Более подробная информация по делу уточняется.