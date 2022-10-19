Москва, 19 октября, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Россия призывает США выполнить свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и, следуя российскому примеру, уничтожить свой арсенал химоружия, заявил 19 октября на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.

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Напомним, первый комитет ГА ООН занимается вопросами разоружения.

Воронцов напомнил, что Россия уничтожила свой арсенал химоружия на три года раньше заявленного срока.

«РФ добросовестно выполняет обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. В 2017 году, на три года раньше заявленного в ОЗХО срока, мы уничтожили один из крупнейших арсеналов химоружия. Призываем последовать нашему примеру США, у которых имеются все финансовые и технологические возможности для скорейшей ликвидации остающихся запасов отравляющих веществ», — сказал Константин Воронцов.