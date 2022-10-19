София, , 18:56 — REGNUM Депутаты 48-го созыва Народного собрания (парламента) Болгарии в ходе первого сессионного заседания не смогли избрать руководителя высшего законодательного органа страны. Об этом 19 октября сообщает БТВ.

Здание Народного собрания Болгарии Nenko Lazarov

Согласно официальной информации, на пост руководителя структуры баллотировались представители четырех политических сил — Розен Желязков (ГЕРБ), Никола Минчев («Продолжаем перемены»), Кристиан Вигенин (Болгарская социалистическая партия) и Петар Петров («Возрождение»). Ни один из них не набрал простого большинства голосов.

«Это — беспрецедентный случай в истории болгарского парламентаризма», — заявил президент Болгарии Румен Радев, открывший церемонию работы болгарского Народного собрания.

Предполагается, что выборы руководителя НС продолжатся в ходе парламентских заседаний 20–21 октября.