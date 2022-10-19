Депутаты нового парламента Болгарии не смогли избрать спикера
София, 19 октября, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Депутаты 48-го созыва Народного собрания (парламента) Болгарии в ходе первого сессионного заседания не смогли избрать руководителя высшего законодательного органа страны. Об этом 19 октября сообщает БТВ.
Согласно официальной информации, на пост руководителя структуры баллотировались представители четырех политических сил — Розен Желязков (ГЕРБ), Никола Минчев («Продолжаем перемены»), Кристиан Вигенин (Болгарская социалистическая партия) и Петар Петров («Возрождение»). Ни один из них не набрал простого большинства голосов.
«Это — беспрецедентный случай в истории болгарского парламентаризма», — заявил президент Болгарии Румен Радев, открывший церемонию работы болгарского Народного собрания.
Предполагается, что выборы руководителя НС продолжатся в ходе парламентских заседаний 20–21 октября.