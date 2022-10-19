Буэнос-Айрес, 19 октября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Пассажиры рейса аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas пострадали из-за сильной турбулентности во время перелёта из Мадрида в Буэнос-Айрес, сообщает 19 октября пресс-служба авиаперевозчика.

Roger Schultz Салон самолёта Boeing

Всего, по данным авиакомпании, травмы различной тяжести получили 12 человек. Троих из них пришлось госпитализировать, остальные покинули аэропорт после осмотра в медицинской части.

В авиакомпании заявили, что получившие наиболее серьёзные травмы пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, несмотря на предупреждения экипажа воздушного судна.

Уточняется, что всего на борту находились 13 членов экипажа и 271 пассажир