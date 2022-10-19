Рожае, , 17:11 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович готов уйти из политической жизни, если будет обнаружена какая-то скрытая компания, которая принадлежит ему и которая использовалась для «отмывания несуществующих денег». Об этом Джуканович заявил 18 октября в черногорском городе Рожае.

Мило Джуканович Dps.me

«Когда впервые найдут один цент спрятанных денег в черногорских или иностранных банках, я его подарю Дритану Абазовичу (премьер-министру Черногории — ИА REGNUM)», — процитировало агентство «Танюг» слова Джукановича.

Напомним, что ранее Абазович обвинил Джукановича в том, что он покровительствовал контрабанде сигарет в Черногории.