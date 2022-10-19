Канберра, 19 октября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Австралии в знак протеста ушли с работы десятки сотрудников сети магазинов американской компании Apple, так как переговоры об улучшении зарплаты и условий труда зашли в тупик. Данный прецедент стал одной из последних проблем техногиганта, столкнувшегося в текущем году с недовольством профсоюзов в США и Европе, сообщает 19 октября New York Times.

(сс) Fernando Coelho Apple

В Австралии около 150 работников сети проголосовали 18 октября за часовую забастовку. Затем, начиная с 19 октября, они отказались выполнять различную работу, включая установку защитных экранов, ремонт AirPods и курьерскую доставку.

Издание отмечает, что хотя данная забастовка и не большая, она имеет символическое значение. После многих лет молчания работники розничных магазинов Apple в США наконец смогли противостоять компании и мобилизовались для объединения в профсоюзы. Протест в Австралии только подтверждает широкий масштаб перемен в компании.

Напомним, в США после пандемии коронавируса за объединение в профсоюзы проголосовали сотрудники различных крупных ресторанов, включая Strbacks, и технологических компаний, включая Amazon.