Москва, 19 октября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит повысить уровень социальной защиты семей работников, работающих на опасных производствах, таких как шахты угольной промышленности, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума

В документе предлагается увеличить размеры страховых выплат по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, установив их ежегодную индексацию исходя из уровня инфляции.

Так, в части возмещения вреда, причиненного жизни каждого потерпевшего выплата составит 3 млн рублей. В счёт возмещения расходов на погребение каждого потерпевшего выплата составит не более 40 тыс. рублей. Выплата на возмещение вреда, причиненного здоровью каждого потерпевшего составит не более 3 млн рублей.

Также возрастут выплаты в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего — физического лица, за исключением вреда, причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности. Они составят не более 750 тыс. рублей.