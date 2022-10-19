Донецк, 19 октября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстреле со стороны боевиков ВСУ обесточена шахта имени Скочинского. Об этом 19 октября сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

В шахте

«В результате очередного обстрела Донецка [киевскими] боевиками в 14.45 (совпадает с мск) обесточена шахта имени А. А. Скочинского ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания», — говорится в телеграм-канале министерства.

По оперативной информации, в горных выработках предприятия находится 67 человек. Ведутся работы по эвакуации горняков. Пострадавших нет.