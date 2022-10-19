В ЕС заявили о доказательствах поставок иранских беспилотников России
Москва, 19 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Евросоюз располагает «собственными доказательствами» поставок России иранских беспилотников. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.
По её словам, 17 октября на Совете глав МИД министры «выразили озабоченность» сообщениями о поставках России беспилотников. Было заявлено о необходимости быстрого реагирования.
«Теперь, когда мы получили собственные достаточные доказательства, в рамках Совета ЕС идёт работа по выработке чёткой, оперативной и твёрдой реакции ЕС», — заявила Массрали.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы закупке у Ирана беспилотников были искусственно вброшены в зарубежные СМИ.
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