Москва, 19 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Евросоюз располагает «собственными доказательствами» поставок России иранских беспилотников. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

По её словам, 17 октября на Совете глав МИД министры «выразили озабоченность» сообщениями о поставках России беспилотников. Было заявлено о необходимости быстрого реагирования.

«Теперь, когда мы получили собственные достаточные доказательства, в рамках Совета ЕС идёт работа по выработке чёткой, оперативной и твёрдой реакции ЕС», — заявила Массрали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы закупке у Ирана беспилотников были искусственно вброшены в зарубежные СМИ.

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