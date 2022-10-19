Москва, 19 октября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Киевский режим отвергает любые предложения Москвы о переговорах. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди», — сказал Путин на заседании Совбеза России.

Как сообщало ИА REGNUM, минимальный размер денежного довольствия мобилизованных должен составлять 195 тыс. рублей в месяц, в том числе в период подготовки, заявил президент России Владимир Путин.