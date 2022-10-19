Москва, 19 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении срока запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых непогребенные останки погибших при защите Отечества или неизвестные воинские захоронения могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроект предусматривает возможность на основании решения уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ продлевать срок (не более чем на три месяца) действия ограничения в виде запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых непогребенные останки погибших при защите Отечества или неизвестные воинские захоронения могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения.

Продление срока действия указанного ограничения должно быть обусловлено повышенной сложностью проведения мероприятий по эксгумации останков погибших при защите Отечества, которая будет определяться уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ с учетом географических и климатических особенностей субъекта РФ.

Законопроект будет доработан ко второму чтению — предполагается учитывать площадь захоронений времен Великой Отечественной войны и количества останков.

Госдума также намерена ввести штрафы за неуведомление об обнаружении останков в ходе строительных работ.