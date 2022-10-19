София, 19 октября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Тысячи сотрудников медицинских учреждений собрались у здания Народного собрания (парламента) Болгарии в центре болгарской столицы Софии с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 19 октября сообщает БТВ.

Nathan Keirn Протест

По свидетельствам очевидцев, участники акции развернули плакаты с надписями «За достойный образ жизни!» и «Хватит уничтожать медицину!». При этом полицейские не вмешиваются в ход мероприятия.

Согласно официальной информации, организаторами протестов является крупнейший региональный профсоюз медиков «Защита». «Нашей целью является привлечение внимания депутатов нового парламента Болгарии к проблеме обнищания медработников», — говорится в совместном заявлении профсоюзных лидеров.

Напомним, сегодня в Болгарии отмечается День медика. Как утверждают социологи, более 70% медработников страны получают минимальную зарплату в $460.