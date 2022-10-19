Москва, 19 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал поручение создать координационный совет для обеспечения нужд спецоперации.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления. Нужно продолжить работу по совершенствованию координации», — сказал Путин 19 октября на заседании Совбеза России.

Он поручил правительству «подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета».

По словам Путина, возглавит новый орган премьер-министр Михаил Мишустин.

«В состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Государственного совета, что позволит обеспечить взаимодействие со всеми регионами страны», — отметил президент.