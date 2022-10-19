Москва, , 15:20 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий отношения, касающиеся имущества общего пользования в комплексе индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума

«Тема для всех животрепещущая, у всех есть своё видение как эти отношения лучше регулировать. Надо выбрать наиболее приемлемый вариант», — сказала замглавы Минстроя РФ Светлана Иванова.

В законодательстве предлагается закрепить понятие жилого комплекса. Под ним будет пониматься совокупность индивидуальных жилых домов, земельных участков и имущества общего пользования.

Для собственников общего имущества, находящегося в долевой собственности, устанавливается обязанность выбрать один из способов управления таким имуществом. Это может быть непосредственное управление указанным имуществом собственниками, управление товариществом собственников недвижимости или управление управляющей организацией по договору управления.

Также в законопроекте предусмотрены особенности проведения общего собрания собственников, к компетенции которого относится, в том числе, и выбор способа управления общим имуществом. Если способ управления не выбран или не реализован, управление общим имуществом осуществляется непосредственно собственниками. Решения общего собрания и протокол общего собрания подлежат размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства лицом, инициировавшим проведение общего собрания.

Также законопроектом решаются вопросы предоставления коммунальных услуг ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ готов совместно с коллегами из Минстроя рассмотреть все предложения и замечания, которые поступят ко второму чтению законопроекта, заявил член профильного комитета Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия»).

«Задача в рамках законопроекта — законодательно урегулировать организационные и имущественные отношения, связанные с функционированием комплексов индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой», — отметил также парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума защитит интересы жителей коттеджей, таунхаусов и ЖК