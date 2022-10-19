Москва, 19 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Из-за введения военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не планируется закрытие границ России. Об этом 19 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет. Не планируется», — приводит его слова РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ.