Москва, 19 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Полномочия глав российских регионов будут расширены, сообщил 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства заявил, что считает необходимым в сегодняшней ситуации «наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов».

«Соответствующий указ подписан. Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищённость критически важных объектов, общественного порядка», — сказал Путин.

По его словам, для координации действий главы субъектов получат возможность создавать соответствующие штабы.