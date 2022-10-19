Иваново, 19 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Единовременные выплаты жителям Ивановской области, которые отправляются на военную службу в рамках частичной мобилизации, назначили региональные власти. Об этом сообщили 19 октября в пресс-службе правительства региона.

Mil.ru Мобилизация

«Немного недодумана система выплат довольствия военнослужащим. Ребят мобилизуют, например, в начале октября, а деньги они получат не раньше середины ноября. Получается, что семья остается фактически без денег на этот период. Поэтому приняли решение — всем мобилизованным из Ивановской области выплатим 50 тысяч рублей единоразово», — приводит пресс-служба слова губернатора Станислава Воскресенского.

Выплата, подчеркнул губернатор, назначена в целях поддержки семей мобилизованных на период, пока военнослужащие не получают зарплату в Минобороны.

«Поручил разработать такой порядок, чтобы это было автоматически, все списки в военкоматах есть», — уточнил Воскресенский.

Выплаты будут производиться на расчетный счет, указанный военнослужащим для зачисления денежного довольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проходит частичная мобилизация, ряд регионов предусматривают дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных граждан.