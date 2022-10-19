Херсон, 19 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Линия обороны в Херсонской области не сдвинулась ни на один сантиметр. Об этом 19 октября заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Линия обороны не сдвинулась ни на сантиметр, наши войска удерживают попытки прорваться к Новой Каховке», — сказал Стремоусов в эфире «Первого канала».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что все атаки киевского режима на херсонском направлении были успешно отражены.