Мелитополь, 19 октября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет, заявил 19 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«На данный момент никаких причин для эвакуации нет», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он добавил, что у властей Запорожской области есть план на случай обострения обстановки на линии соприкосновения.