Тбилиси, 19 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Глава городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гига Гигашвили 18 октября объявил о своём уходе в отставку. Заявление он сделал перед журналистами после закрытого совещания правительства столицы Грузии.

Agostino Fedeli Парк Ваке. Тбилиси

Чиновник сообщил, что причиной для этого стала гибель 13-летней Мариты Мепаришвили от удара током в фонтане парка Ваке, а также обвинения в адрес его заместителя, участвовавшего в приёмке работ по реконструкции фонтана.

«Я, конечно, ощущаю моральную ответственность за служебные действия своего заместителя, в отношении всех сотрудников, поэтому считаю необходимым покинуть занимаемую мной должность», — сказал Гигашвили.

Он добавил, что будет сотрудничать со следствием для того, чтобы следователи могли установить правду, а обществу дали ответы на вопросы, вызванные трагедией.

Напомним, по делу о гибели девочки в парке Ваке были задержаны девять человек. По версии следствия её ударило током в фонтане из-за нарушения правил безопасности работ. То, что трубы фонтана находятся под напряжением, не выявили, как считают следователи, из-за того, что приёмка ремонтных работ проходила фиктивно.