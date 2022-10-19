Донецк, 19 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Киевские нацисты вновь подвергли обстрелу Кировский район Донецка. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

Отмечается, что новый обстрел Кировского района Донецка со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск), и в ходе него по городу было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили ракетными ударами на николаево-криворожском направлении свыше 120 боевиков, восемь БМП и 12 автомобилей ВСУ.