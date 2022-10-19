Москва, 19 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 киевских боевиков уничтожены в Харьковской и Одесской областях. Об этом 19 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В районах насёленных пунктов Купянск Харьковской области и Новоелизаветовка Одесской области уничтожены две пусковые установки [киевского] зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал Конашенков.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям около населённого пункта Глушковка Харьковской области, а также двум взводам РСЗО «Ураган» у населённых пунктов Волчанск Харьковской области и Часов Яр Донецкой Народной Республики.