Москва, , 14:08 — REGNUM Некоторые заявления Владимира Зеленского являются проблемой для киевского режима. Об этом заявил председатель Ассоциации оборонных предприятий киевского неонацистского режима Сергей Пашинский в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) «от имени» экс-посла США в РФ Майкла Макфола, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Зеленского

«Когда господин Зеленский выходит и говорит, что мы захватим Крым, это проблема. Когда господин Зеленский говорит, что мы выйдем на границы 91-го года — это проблема. Которые он не знает, как решить. Но он это декларирует», — сказал Пашинский.

Он выразил сожаление в связи с тем, что «ни вы, ни я, никто не знает, чем это всё закончится».