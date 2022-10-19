Москва, 19 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Российские военные продолжают наносить ракетные удары по системам военного управления и энергетики на территории бывшей УССР. Об этом 19 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

«В течение суток Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики [на территории б. УССР]», — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее очевидцы сообщили, что на территории бывш. УССР прогремели взрывы. Звуки взрывов слышали жители Киевской, Винницкой и Полтавской областей. Куда именно нанесены удары, пока не сообщается.