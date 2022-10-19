Москва, 19 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Проект многофункционального оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан», о котором неоднократно заявляли представители киевского режима, является фейком. Об этом заявил председатель Ассоциации оборонных предприятий киевского неонацистского режима Сергей Пашинский в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) «от имени» экс-посла США в РФ Майкла Макфола, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vadim Chuprina Сергей Пашинский

«Я пять лет занимался проектом «Гром», он же «Сапсан». Это фейковый проект. В основе этого проекта лежит коррупция, и никогда там ничего не будет», — сказал Пашинский.

По его словам, если Вашингтон поспособствует киевскому режиму в поставках некоторых комплектующих, «которые раньше Госдеп блокировал», то это будет «колоссальным вкладом»: «Уже не секрет, что головка «Стугна» сделана из западных комплектующих, мы их ввозили в страну по серым схемам».