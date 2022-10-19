Москва, 19 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Боевики ВСУ утром 19 октября силами до двух рот предприняли очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории Запорожской АЭС, сообщили в Министерстве обороны России.

Запорожская АЭС

«Сегодня (19 октября) около 4 утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с боевиками ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов.

В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской АЭС, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 боевиков и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища.

Кроме того, в течение суток артиллерией ВСУ было выпущено 13 снарядов по северной окраине Энергодара и территории, прилегающей к ЗАЭС. Удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.

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