Москва, 19 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Самолёт Су-25 и 12 беспилотников, принадлежащие киевским войскам, сбиты средствами ПВО над Херсонской областью и республиками Донбасса. Об этом сообщает 19 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Mil.ru Су-25

В ведомстве уточнили, что штурмовик Су-25 ВСУ сбит у села Трифоновка в Херсонской области. Беспилотники сбиты у населённых пунктов Чайкино, Суханово и Кучерское Херсонской области; Новосёловки, Старомайорского и Луганского в ДНР, города Попасная в ЛНР.

Кроме того, у города Каховка в Херсонской области перехвачены 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также восемь противорадиолокационных ракет HARM.

Всего за период спецоперации ВСУ потеряли 324 самолёта, 161 вертолет, 2278 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 5891 танк и другие боевые бронированные машины, 873 боевые машины РСЗО, 3489 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 6652 единицы специальной военной автомобильной техники.

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