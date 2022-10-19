Москва, 19 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Арсенал советских ракет у военных киевского режима подходит к концу. Об этом заявил председатель Ассоциации оборонных предприятий киевского неонацистского режима Сергей Пашинский в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) «от имени» экс-посла США в РФ Майкла Макфола, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

George Chernilevsky Самоходный зенитно-ракетный комплекс БУК-М1. Экспонат Музея ВВС ВС киевского режима в г. Винница

«У нас уже в октябре старые запасы советских ракет — «Бук» и С-300 — заканчиваются. Октябрь–ноябрь — это будет уже всё, коллапс. Это катастрофа. Именно поэтому я ещё в июне инициировал заказ в Америке [киевским режимом] снятый с вооружения зенитно-ракетный комплекс MIM-23 Hawk. Их огромное количество в мире, у союзников США, в США: около тысячи пусковых и 40 тысяч ракет», — рассказал Пашинский.

По его словам, отношения между киевским режимом и Вашингтоном чересчур забюрократизированы: «Если в марте всё это решалось телефонными звонками, то сейчас это 10 виз [со стороны киевского режима] и 15 с американской. Потом это идёт в Штутгарт, потом в Пентагон, потом в Грецию на базу… Хорошая идея создать в Штутгарте [Центр по контролю за поставками вооружений на территорию б. УССР] привела к тому, что там 40 генералов бегают друг за другом и спрашивают — кто за это будет отвечать?»