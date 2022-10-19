Москва, 19 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Киевский режим оказался не готов к эффективности радиоразведки и РЭБ российской армии. Об этом заявил председатель Ассоциации оборонных предприятий киевского неонацистского режима Сергей Пашинский в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) «от имени» экс-посла США в РФ Майкла Макфола, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«У них оказался очень сильный РЭБ. Я в близком сотрудничестве с главнокомандующим Залужным, я буду акцентировать внимание, что всё-таки радиоразведка и РЭБ — если мы не решим эту проблему, у нас не будет никакой динамики. Потому что мы можем дать беспилотники, но они их глушат», — сказал Пашинский.

По его словам, киевский режим может самостоятельно сделать массовое производство ударных беспилотников, но «без РЭБа и радиоразведки и без помощи американцев мы это не реализуем»: «Оно будет неэффективно».