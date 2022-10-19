В Новосибирской области собрали комплекты снаряжения для мобилизованных
Новосибирск, 19 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области организованы сбор и закупка товаров для мобилизованных — как по линии общественных, благотворительных организаций, представителей трудовых коллективов, частных лиц, так и за счет регионального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
По словам первого заместителя губернатора области Юрия Петухова, для мобилизованных уже приобретено дополнительное снаряжение, не предусмотренное штатным обеспечением Министерства обороны РФ, и бытовые вещи.
«Комплекты, включающие 13 наименований, которые будут полезны бойцам, начали формироваться и передаваться военнослужащим вчера, сегодня эта работа продолжается. Для солдатского быта требуются, в том числе, такие дополнительные вещи, как спальный мешок, пенка-коврик или сиденье, резиновые сапоги. Они не входят в штатные нормы, но востребованы», — уточнил Петухов.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске уже собрали 6,5 тыс. тактических аптечек для военнослужащих.