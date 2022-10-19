Москва, 19 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. У российской армии, задействованной в рамках специальной военной операции, нет проблем со снарядами. Об этом заявил председатель Ассоциации оборонных предприятий киевского неонацистского режима Сергей Пашинский в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) «от имени» экс-посла США в РФ Майкла Макфола, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

«Русские применяют достаточно эффективную тактику. У них в воздухе постоянно три «Орлана», постоянная связь с артиллерией и миномётами. Любое движение на нашей стороне — идёт артиллерийский вал. К сожалению, [у российской армии] пока нет проблем со снарядами. У них достаточно отлаженная система коммуникации «Орлан» — командный пункт — целеуказание – миномётная батарея – артиллерийская батарея». Что очень сильно снижает наш потенциал. Грубо говоря, сейчас это война беспилотников и артиллерии», — сказал Пашинский.

По его словам, российская армия также умело использует прикрытия и маскировку: «Наши операторы «Стугны» [противотанковый комплекс] два месяца российский танк в прицел просто не видели. Они прячут танки, технику, маскируются. И это приводит к таким затяжным изнурительным боям».