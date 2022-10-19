Донецк, 19 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Отмечается, что обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 13:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено два снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, указывается, что в 13:05 бандеровцы выпустили три снаряда калибра 152 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на всей территории бывш. УССР, захваченной киевским режимом, объявлена воздушная тревога.