София, , 13:28 — REGNUM Глава крупнейшей оппозиционной партии Болгарии — «Возрождение» — Костадин Костадинов призвал депутатов нового Народного собрания (парламента) страны отказаться от основных идей, навязываемых Софии западными государствами. Об этом 19 октября сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выступая на открытии сессии 48-го высшего законодательного органа страны, Костадинов отметил, что в условиях инфляции, общего экономического спада и обнищания населения Болгарии местным властям необходимо сосредоточить свои усилия на «сохранении болгарской государственности».

«Мы имеем полное право обеспечить собственную финансовую независимость, гарантировать дальнейшее хождение национальной валюты (лева) и развивать свою энергетику, — подчеркнул, в частности, он. — Сейчас ни одно из этих положений не выгодно Евросоюзу».

Костадинов, обращаясь к депутатам нового парламента, заявил буквально следующее: «Вы не должны быть большинством из евроатлантической толпы!».

Напомним, 19 октября в Софии состоялась торжественная церемония начала работы болгарского Народного собрания нового созыва.