Таллин, 19 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум.

Pixabay.com Эстония

Один из влиятельных политиков Эстонии, заместитель председателя правящей Реформистской партии, неоднократно занимавшая посты в различных правительствах, а ныне министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус объявила о том, что подает в отставку и уходит из политики.

Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Дорогие друзья, сегодня я подвожу черту под 19-летним этапом своей жизни. Я заканчиваю свою деятельность в эстонской политике, которая включала в себя очень напряженные, но и очень интересные времена и важные решения», — написала Пентус-Розиманнус.

Она заявила, что она не вернется в парламент, а намерена взять отпуск по уходу за ребенком, чтобы затем сосредоточиться на подготовке, связанной с работой в Европейской счетной палате.

«Я не буду баллотироваться на весенних выборах 2023 года в парламент, и если меня утвердят членом Европейской счетной палаты, то я также покину пост заместителя председателя Реформистской партии и правление», — добавила она.

Кейт Пентус-Розиманнус продолжит исполнять обязанности министра финансов до вступления в должность нового министра. Новым министром может стать член той же партии Аннели Аккерманн.