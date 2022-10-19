Шебекино, Белгородская область, 19 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Трое мирных граждан получили ранения 19 октября в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Уточнённые данные привёл в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Повреждённые дома

Глава региона выехал на место происшествия. Снаряды повредили дома детей-сирот на окраине города, разрушено несколько зданий. Есть повреждения линий электропередачи. В больницу доставили женщину в состоянии средней степени тяжести, медики оперируют пострадавшего мужчину. Госпитализировали ещё одну местную жительницу.

«Просим людей, проживающих в районе, подвергшемся обстрелу, временно покинуть территорию», — попросил губернатор.

Власти начали подомовой обход, аварийные службы работают на местах.

Как сообщало ИА REGNUM, Шебкино подверглось обстрелу днём 19 октября, повреждены торговый центр и ФОК.