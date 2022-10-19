Москва, 19 октября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Сдавать киевским войскам город Херсон никто не собирается, сил и возможностей для отражения атак достаточно. Об этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил 19 октября в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Он подчеркнул, что город будут полностью удерживать. При этом власти хотят обезопасить мирное население, свести к минимуму количество пострадавших из-за военных действий.

«Отдавать Херсон никто не будет. Военные знают, что делать. Они будут стоять насмерть», — сказал Сальдо.

ВСУ не скрывают, что готовят атаки. У российской армии хватает сил и возможностей, чтобы отразить эти атаки и перейти в контрнаступление, если этого потребует ситуация, добавил он.

Читайте также: Стремоусов: Херсон превращается в крепость