Херсон, 19 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В наступление перешли подразделения ВСУ в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области, сообщил 19 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«19 октября, 12:20, Херсон. Противник перешёл в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области. До двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады», — сообщил Стремоусов в телеграм-канале.

Он уточнил, что вражеская группировка перешла в наступление после артиллерийской подготовки, противник использует большое количество БПЛА среднего действия и разведывательный «Байрактар» — на удалении, без входа в зону ПВО.

«На данном этапе все атаки отражены, продолжаем поддерживать линию обороны», — уточнил Стремоусов.

Он напомнил, что продолжается вывод мирного населения Херсонской области с правого берега Днепра. Въезд гражданского населения в Херсон с левого берега на семь дней закрыт.