Москва, , 12:32 — REGNUM Заявления западных спецпредставителей по вопросам Холокоста о советской цензуре событий в Бабьем Яру лживы. Это фейк, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 октября в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Текст совместного заявления спецпредставителей по вопросам Холокоста распространил 29 сентября Госдепартамент США. Авторы заявления утверждают, что СССР на протяжении 45 лет после окончания Второй мировой войны подвергали цензуре документацию о Холокосте, включая информацию об уничтожении евреев в урочище Бабий Яр в Киеве.

«Это настоящий фейк, чистая ложь…», — написала Захарова.

Она напомнила, что в январе 1942 года, через три месяца после массовых расстрелов евреев, в газете «Правда» были подробно описаны зверства нацистов на оккупированных советских территориях.

«Спецуполномоченные», в числе которых представители Канады, Хорватии, Чехии, Германии, Греции, Нидерландов, Румынии, Великобритании и США, пошли дальше фейков и попытались «исказить и присвоить историю Холокоста», добавила Захарова.

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