Москва, 19 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Заявления западных спецпредставителей по вопросам Холокоста о советской цензуре событий в Бабьем Яру лживы. Это фейк, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 октября в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Текст совместного заявления спецпредставителей по вопросам Холокоста распространил 29 сентября Госдепартамент США. Авторы заявления утверждают, что СССР на протяжении 45 лет после окончания Второй мировой войны подвергали цензуре документацию о Холокосте, включая информацию об уничтожении евреев в урочище Бабий Яр в Киеве.

«Это настоящий фейк, чистая ложь…», — написала Захарова.

Она напомнила, что в январе 1942 года, через три месяца после массовых расстрелов евреев, в газете «Правда» были подробно описаны зверства нацистов на оккупированных советских территориях.

«Спецуполномоченные», в числе которых представители Канады, Хорватии, Чехии, Германии, Греции, Нидерландов, Румынии, Великобритании и США, пошли дальше фейков и попытались «исказить и присвоить историю Холокоста», добавила Захарова.

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