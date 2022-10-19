Херсон, 19 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Сброс воды идёт на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Липунов Дмитрий Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина

«Объём той воды, которая идет с каскада ГЭС почти от Киева, перераспределится на каналы. Сейчас увеличивается количество объемов сброса воды на Каховской дамбе, там тоже идет сброс», — сказал врио губернатора.

Сальдо уточнил, что уже просчитано, что не все районы Херсона и населённые пункты, которые находятся ниже по течению Каховской ГЭС, попадут под опасное подтопление. По его словам, Херсон не ощутит неудобств, поскольку стоит на высоком берегу.