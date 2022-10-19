Москва, 19 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Продюсер Павел Рудченко заявил, что положительно относится к тому, что празднование будущего нового года обойдётся без «Голубого огонька». Об этом 19 октября сообщил портал Blitz+.

Цитата из передачи «Голубой огонек» (Россия HD) Звёзды

По словам эксперта, формат телепрограммы всё ещё актуален, но ей требуется ребрендинг. Продюсер отметил, что разговоры об этом ведутся уже давно. Он также добавил, что хочет видеть в этом шоу новых людей.

«Стоит дать дорогу новым артистам. Не выезжать на старых, а обратить, наконец, внимание на восходящих», — сказал Рудченко.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Лев Лещенко предположил, что в этом году было принято решение отказаться от съёмок «Голубого огонька», поскольку он не получил приглашение на них. Позже продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что никто не собирается убирать из новогоднего эфира подобные развлечения.