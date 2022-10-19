Херсон, 19 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Около 40% жителей Херсона и Херсонской области уже уехали в другое место. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Сальдо

По его словам, которые приводит РИА Новости, точной статистики перемещения мирных жителей нет. По оценкам, число уехавших из Херсона и Херсонской области приблизительно достигает 40%.

Ранее сообщалось, то в Херсонской области расширили возможности переправ через Днепр для перевозок жителей на более безопасный левый берег.