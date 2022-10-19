Исламабад, 19 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Свою солидарность выразил Саудовской Аравии Пакистан в связи с критикой арабской страны со стороны США по поводу решения государств — членов ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом 19 октября говорится в сообщении пакистанского МИД.

Пакистан

«На фоне заявлений, сделанных против Королевства (Саудовская Аравия) в контексте решения ОПЕК+, Пакистан выражает солидарность с руководством Королевства Саудовская Аравия», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что Исламабад ценит действия Эр-Рияда, направленные на избежание волатильности рынка и на сохранение стабильности глобальной экономики. При этом подчёркивается, что Пакистан выступает за «конструктивный подход» на основе взаимодействия и взаимного уважения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября спикер нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтана заявил, что западным странам следует быть осторожными с принятием решений о введении санкций против России.