Херсон, 19 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Почти 40% жителей Херсонской области выехали за пределы региона, данные привёл 19 октября в эфире «России 24» врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Сальдо

Из Херсона за последние два дня выехали около пяти тысяч жителей. При этом въезд гражданских лиц на территорию Херсонской области закрыт на семь дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области начался организованный вывоз жителей с правого берега Днепра. С 19 октября, в частности, будут перемещаться сотрудники бюджетной сферы. На левый берег Днепра переместятся подразделения администрации региона.