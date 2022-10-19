Херсон, 19 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Все подразделения и министерства гражданской администрации Херсонской области переезжают на левый берег Днепра. Об этом заявил 19 октября в эфире канала «Россия 24» врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Уже сегодня властные структуры, которые находятся в городе, военно-гражданская администрация, все подразделения, министерства тоже переезжают на левобережье», — сказал Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сальдо сообщил, что организованный вывоз врачей и учителей, других сотрудников бюджетной сферы начнётся 19 октября.