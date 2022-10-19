Москва, 19 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Бывший министр культуры, помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский считает, что на факультете журналистики МГУ работает огромное число преподавателей с либеральными взглядами. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с представителями СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

«Мы находимся в самом центре нашей любимой столицы, где процент молодёжи, плохо понимающей цели спецоперации, сильно выше среднего по стране. Через дорогу — журфак МГУ, где затравили парня за патриотические взгляды. Журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей», — сказал бывший министр культуры.

Мединский напомнил о недавнем случае со студентом журфака МГУ, которого одногруппники «затравили за Z» и за желание стать добровольцем в Донбассе. Впоследствии с факультета отчислили студенток, обвинивших молодого человека в незаконной политической агитации на территории вуза.